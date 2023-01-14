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Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь: Пекин призывает немедленно прекратить угрожающие Запорожской АЭС атаки

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь: Пекин призывает немедленно прекратить угрожающие Запорожской АЭС атаки

Постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь накануне заявил, что Пекин призывает немедленно прекратить атаки, которые угрожают Запорожской атомной электростанции.

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