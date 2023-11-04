Путин высказался о запретах ЕС на поставки отверток: "Меньше возможности прислать нам постельных клопов"

Путин высказался о возможном запрете ЕС на поставки отверток и иголок в Россию Юлия ВАСИЛЬЕВА Фото: REUTERS Президент России Владимир Путин в среду, 1 ноября, высказался о возможном запрете Евросоюза на поставки отверток и иголок.
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