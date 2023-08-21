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Александер Бальцеровски избежал серьезной травмы после жесткого падения в матче с Боснией и Герцеговиной

Центровой сборной Польши Александер Бальцеровски досрочно завершил матч против команды Боснии и Герцеговины из-за жесткого падения на последней минуте встречи.

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