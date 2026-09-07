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Хрупалла объяснил победу АдГ нежеланием немцев финансировать Украину. Вайдель призвала мигрантов не бояться

Хрупалла объяснил победу АдГ нежеланием немцев финансировать Украину. Вайдель призвала мигрантов не бояться

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла полагает, что одной из причин победы его партии на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт стала усталость жителей ФРГ от поддержки Украины.

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