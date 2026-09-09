Связанную с экс-мэром Сургута компанию «Спецмонтажпроект» признали банкротом

Арбитражный суд города Москвы признал банкротом ООО «Спецмонтажпроект», которое в последние годы являлось одним из крупных подрядчиков муниципальных заказов в Сургуте и Лангепасе, получив контракты на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей.
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