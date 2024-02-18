В Архангельской области ожидается снегопад, метель и гололёд

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -4,-9 градусовСогласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе опустится до -4,-9 градусовСиноптики обещают снегопад, местами с метелью и гололёдом.
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