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Новости Омска

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Омские власти нашли два участка под новые кладбища - их должно хватить на 5-7

Омские власти нашли два участка под новые кладбища - их должно хватить на 5-7 лет. Правда, расположены они будут за чертой города.

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