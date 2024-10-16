Омские власти нашли два участка под новые кладбища - их должно хватить на 5-7 лет. Правда, расположены они будут за чертой города.
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Омские власти нашли два участка под новые кладбища - их должно хватить на 5-7 лет. Правда, расположены они будут за чертой города.