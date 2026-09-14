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Sen. Mitch McConnell reappears on Capitol Hill after lengthy absence

After months of absence due to health issues, Sen. Mitch McConnell, R-Ky., reappeared Monday on Capitol Hill in Washington, D.

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