Sen. Mitch McConnell reappears on Capitol Hill after lengthy absence

After months of absence due to health issues, Sen. Mitch McConnell, R-Ky., reappeared Monday on Capitol Hill in Washington, D.
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