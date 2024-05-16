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Калужские новости

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Делегация Совфеда РФ приехала в Калужскую область укреплять медицину

Делегация Совфеда РФ приехала в Калужскую область укреплять медицину

В Калужскую область с рабочей поездкой приехала делегация Совета Федерации РФ. Цель поездки – совершенствование медицины и социальной сферы в регионеВ Калужскую область с рабочей поездкой приехала делегация Совета Федерации РФ.

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