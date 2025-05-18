Только 5% россиян при выборе лекарств доверяют рекламе

В выборе лекарственных препаратов треть россиян доверяет в первую очередь своему опыту. Еще 28% клиентов аптек обязательно прислушиваются к советам врачей, тогда как 15% обращаются за консультацией к фармацевтам.
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