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Рада провалила попытку наказать Потапа за русский язык

Верховная Рада не смогла лишить рэпера Потапа (Алексея Потапенко) звания заслуженного артиста Украины, сообщила депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

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