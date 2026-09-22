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"Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митинг

"Откармливать коррупцию на Украине и здесь?" - кандидат в президенты Франции призвал на митинг

Митинг протеста собирается в Париже - на него приглашены все, кто не желает откармливать коррупцию во Франции и на Украине.

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