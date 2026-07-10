6 практических советов, как снизить вред от сидячего образа жизни

За последние несколько лет популярность удаленной работы выросла в разы. Возможно, этому поспособствовал карантин, возможно, многочисленные блогерские курсы по заработку в сети… Как бы то ни было, факт остается фактом: все больше людей отказываются от традиционной работы «на дядю» и работают уже на другого «дядю», а может и на себя, но только уже сидя дома.