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В Турции россиянка живет в подвале из-за проблем с арендатором

В Турции россиянка живет в подвале из-за проблем с арендатором

Россиянка Жанна Худякова не может выселить арендатора, не освободившего жилье по договору, из купленной в турецкой курортной Анталье квартиры, она вынуждена жить в складском помещении того же здания, женщина ожидает завершения судебного процесса, пишет агентство İ hlas.

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