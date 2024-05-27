В Турции россиянка живет в подвале из-за проблем с арендатором

Россиянка Жанна Худякова не может выселить арендатора, не освободившего жилье по договору, из купленной в турецкой курортной Анталье квартиры, она вынуждена жить в складском помещении того же здания, женщина ожидает завершения судебного процесса, пишет агентство İ hlas.