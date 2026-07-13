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Русская весна

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Британия расширила санкции против России ещё на 10 позиций

Британия расширила санкции против России ещё на 10 позиций

Британия расширила санкционные списки против России, включив в него еще 10 позиций. Кроме того, Лондон ввел дополнительные ограничения в рамках отдельного санкционного режима, связанного с кибербезопасностью.

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