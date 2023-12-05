Пока певец Шарлот находится под следствием, патриотично настроенный отец фрика выступил в защиту своего сына и предложил его помощь Отечеству.
Отец попытался оправдать певца Шарлота, который сжег российский паспорт: готов помогать бойцам
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NN
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В каком месте у этого дурачка " внешность положительного героя"?
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18 час.
Зоя
и сколько идиотов заполонило сцену и эстраду России,в кого ни плюнь- то звезда или ..зда...РОссия ,вы совсем очумели,продаете свою страну по кусочкам,нам издалека это видно отчетливо...не цените вы свою родину и землю....
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17 час.
Evgenija Palette
Для начала этого ШАБАША были отменены ХУД.СОВЕТЫ... И повалили..." в комбинациях и без комбинаций", "ноги свело и развело", дети с "пропавшими собаками"... (перед появлением специалиста по сальто-мортале)... какие-то непотребные "смехачи" ( ни одного человеческого лица), а за ними целая когорта ХУЛИТЕЛЕЙ России, что при такой "АРТПОДГОТОВКЕ" было почти закономерно... Их 80 %, если ни все 100, никогда бы не попали на сцену, если бы ОНИ этот ШАБАШ не организовали... В эту же графу следует поместить и отмену ГОСТОВ, в результате чего мы покупаем "зернистую" колбасу, на 50 % состоящую из хрящей (никак не отплеваться), да еще на 15-20 % со сниженным, по сравнению с заявленным, весом... Здесь же и - мухлеж с пенсиями, и с бесплатным здравоохранением... СТОИЛО ТОЛЬКО ОТМЕНИТЬ ГОСТЫ... как все это вечно голодное и вороватое "человечество" заявило ПРАВА на этот многострадальный мир...
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16 час.
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