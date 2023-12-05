Отец попытался оправдать певца Шарлота, который сжег российский паспорт: готов помогать бойцам

Evgenija Palette

Для начала этого ШАБАША были отменены ХУД.СОВЕТЫ... И повалили..." в комбинациях и без комбинаций", "ноги свело и развело", дети с "пропавшими собаками"... (перед появлением специалиста по сальто-мортале)... какие-то непотребные "смехачи" ( ни одного человеческого лица), а за ними целая когорта ХУЛИТЕЛЕЙ России, что при такой "АРТПОДГОТОВКЕ" было почти закономерно... Их 80 %, если ни все 100, никогда бы не попали на сцену, если бы ОНИ этот ШАБАШ не организовали... В эту же графу следует поместить и отмену ГОСТОВ, в результате чего мы покупаем "зернистую" колбасу, на 50 % состоящую из хрящей (никак не отплеваться), да еще на 15-20 % со сниженным, по сравнению с заявленным, весом... Здесь же и - мухлеж с пенсиями, и с бесплатным здравоохранением... СТОИЛО ТОЛЬКО ОТМЕНИТЬ ГОСТЫ... как все это вечно голодное и вороватое "человечество" заявило ПРАВА на этот многострадальный мир...