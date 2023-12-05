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Отец попытался оправдать певца Шарлота, который сжег российский паспорт: готов помогать бойцам

Отец попытался оправдать певца Шарлота, который сжег российский паспорт: готов помогать бойцам

Пока певец Шарлот находится под следствием, патриотично настроенный отец фрика выступил в защиту своего сына и предложил его помощь Отечеству.

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Комментарии
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NN
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В каком месте у этого дурачка &quot; внешность положительного героя&quot;?
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18 час.
Зоя
и сколько идиотов заполонило сцену и эстраду России,в кого ни плюнь- то звезда или  ..зда...РОссия ,вы совсем очумели,продаете свою страну по кусочкам,нам издалека это   видно отчетливо...не цените вы свою родину и землю....
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17 час.
Evgenija Palette
Для начала этого ШАБАША были отменены ХУД.СОВЕТЫ... И повалили...&quot; в комбинациях и без комбинаций&quot;, &quot;ноги свело и развело&quot;,  дети с &quot;пропавшими собаками&quot;... (перед появлением специалиста по сальто-мортале)... какие-то непотребные &quot;смехачи&quot; ( ни одного человеческого лица),  а за ними целая когорта ХУЛИТЕЛЕЙ России, что при такой &quot;АРТПОДГОТОВКЕ&quot; было почти закономерно... Их 80 %, если ни все 100, никогда бы не попали на сцену, если бы ОНИ этот ШАБАШ не организовали... В эту же графу следует поместить и отмену ГОСТОВ, в результате чего мы покупаем &quot;зернистую&quot; колбасу, на 50 % состоящую из хрящей (никак не отплеваться), да еще на 15-20 % со сниженным, по сравнению с заявленным, весом... Здесь же и - мухлеж с пенсиями, и с бесплатным здравоохранением... СТОИЛО ТОЛЬКО ОТМЕНИТЬ ГОСТЫ... как все это вечно голодное и вороватое &quot;человечество&quot; заявило ПРАВА на этот многострадальный мир...
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16 час.

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