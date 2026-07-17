Вэнс: я скептически отношусь к теории о скрываемых США останках инопланетян

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в подкасте Джо Рогана на YouTube рассказал, что с сомнением относится к теориям о том, что американское правительство якобы скрывает на секретных базах обломки кораблей инопланетян и их останки.
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