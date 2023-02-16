Юго-Восточный Курьер

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Собянин рассказал о красочной программе фестиваля «Московская масленица»

Собянин рассказал о красочной программе фестиваля «Московская масленица»

На улицах столицы будет работать более 20 фестивальных площадок Завтра в Москве стартует традиционный гастрономический фестиваль, в ходе которого жители и гости столицы смогут попробовать рыбные и мясные деликатесы из разных регионов страны.

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