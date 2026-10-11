Германия либо отрезвеет, либо снова станет фабрикой смерти — что стоит за обвинениями немецких властей в адрес России Светлана Гомзикова Фото: Philipp Znidar / dpa / Global Look Press Материал комментируют: Станислав Ткаченко Шеф немецкой дипломатии Йоханн Вадефуль решил объяснить простым бюргерам, почему у правительства нет денег на пенсии, здравоохранение и социальную поддержку.