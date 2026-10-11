БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Сами развалятся». Почему европейская модель интеграции безнадежно устарела

«Сами развалятся». Почему европейская модель интеграции безнадежно устарела

Германия либо отрезвеет, либо снова станет фабрикой смерти — что стоит за обвинениями немецких властей в адрес России Светлана Гомзикова Фото: Philipp Znidar / dpa / Global Look Press Материал комментируют: Станислав Ткаченко Шеф немецкой дипломатии Йоханн Вадефуль решил объяснить простым бюргерам, почему у правительства нет денег на пенсии, здравоохранение и социальную поддержку.

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