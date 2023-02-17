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В Артёмовске ликвидирован боевик нацистского полка “Кракен”* Влад Сергеев

В Артёмовске ликвидирован боевик нацистского полка “Кракен”* Влад Сергеев

В районе города Артёмовска (украинское название – Бахмут) российские военные ликвидировали еще одного боевика нацистского полка “Кракен”* – Влада Сергеева.

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