Путин рассказал об отношениях с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин заявил, что старается поддерживать хорошие личные отношения с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху 7 ноября, на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».
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