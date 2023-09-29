Сергей Мельников назначен новым префектом Северо-Восточного округа

Фото: предоставлено пресс-службой префектуры СВАО Новым префектом Северо-Восточного административного округа стал Сергей Мельников, в течение четырех последних лет занимавший должность заместителя руководителя Департамента капремонта.
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