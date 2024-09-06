Пленный разведчик ВСУ рассказал о попытках побега с Украины

Пленный разведчик ВСУ Шкода рассказал о попытках побега с Украины через горы Пленный украинский разведчик Михаил Шкода рассказал, как весной этого года пытался бежать с Украины через горы — из Закарпатской области в Румынию.
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