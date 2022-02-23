Пресс-секретарь Белого дома: США не слушают тех, кто восхваляет Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова бывшего американского президента Дональда Трампа, который высоко оценил решение главы России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова бывшего американского президента Дональда Трампа, который высоко оценил решение главы России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
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