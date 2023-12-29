Автомобильное движение по Крымскому мосту временно перекрыли. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — следует из сообщения Telegram-канала, посвящённого ситуации на автоподходах к мосту.
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