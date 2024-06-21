Сбер с Яндексом открывают бакалавриат для ИИ-специалистов. Его назвали AI360

Сбер и Яндекс запускают бакалавриат для будущих архитекторов и исследователей ИИ\u000D\u000AСбер и Яндекс совместно с четырьмя ведущими российскими вузами — ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ и Университетом Иннополис — открывают новый бакалавриат AI360.
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