ВС Мали и Африканский корпус МО РФ обезвредили самодельное взрывное устройство в Мали

Армия Мали и Африканский корпус ВС РФ удерживают полный контроль над ситуацией в Мали. На видео уничтожение военнослужащими Африканского Корпуса ВС РФ и Армии Мали самодельного взрывного устройства, заложенного боевиками террористической коалиции FLA и JNIM* на одной из дорог общего пользования в Республике Мали.