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ВС Мали и Африканский корпус МО РФ обезвредили самодельное взрывное устройство в Мали

ВС Мали и Африканский корпус МО РФ обезвредили самодельное взрывное устройство в Мали

Армия Мали и Африканский корпус ВС РФ удерживают полный контроль над ситуацией в Мали. На видео уничтожение военнослужащими Африканского Корпуса ВС РФ и Армии Мали самодельного взрывного устройства, заложенного боевиками террористической коалиции FLA и JNIM* на одной из дорог общего пользования в Республике Мали.

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