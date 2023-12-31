Торгпред Теванян: переговоры о ЗСТ между Египтом и ЕАЭС на завершающей стадии

По информации торгового представителя России в Египте, Алексея Теваняна, переговоры о формировании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) находятся на последнем этапе.
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