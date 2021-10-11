Боррель: Евросоюзу могут понадобиться дополнительные объемы газа из России

Европейский союз может нуждаться в еще большем количестве газа, поставляемого из России. Соответствующее заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в беседе с журналистами газеты El Pais.
Европейский союз может нуждаться в еще большем количестве газа, поставляемого из России. Соответствующее заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в беседе с журналистами газеты El Pais.
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