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Боррель: Евросоюзу могут понадобиться дополнительные объемы газа из России

Боррель: Евросоюзу могут понадобиться дополнительные объемы газа из России

Европейский союз может нуждаться в еще большем количестве газа, поставляемого из России. Соответствующее заявление сделал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель в беседе с журналистами газеты El Pais.

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