Никита Павельев и Наталья Аристархова выиграли Кубок России по полумарафону. Забег проходил в рамках «Арены полумарафон»

13 апреля в Санкт-Петербурге состоялся «Арена полумарафон» от организаторов Pushkin Run. В рамках этого события проходил Кубок России по полумарафону, где соревновались профессиональные спортсмены, а также чемпионат Санкт-Петербурга на этой же дистанции.