Чем был известен святой Савватий Соловецкий, что можно и что нельзя делать в церковный праздник 10 октября Алёна ЮрьеваКаждый год 10 октября православные верующие отмечают праздник святого Савватия Соловецкого.
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