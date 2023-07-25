Как гласит закон Ньютона: «На каждое действие происходит противодействие». Эту истину вероятно позабыли геополитические противники России, ну либо просто её не знали.
«Путин ведь обещал!»: Киев предупредили о надвигающемся кошмаре
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Алексей Тан
И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. 6. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай. (Новый завет, Апокалипсис).
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