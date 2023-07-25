«Путин ведь обещал!»: Киев предупредили о надвигающемся кошмаре

Алексей Тан

И когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, говорящее: иди и смотри. Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. 6. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий; елея же и вина не повреждай. (Новый завет, Апокалипсис).