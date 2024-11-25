Точно знает, что нужно: Кристина Асмус намекнула на новый роман

В 2020 году стало известно, что актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов развелись. После этого звезда «Интернов» попыталась найти счастье с актером Романом Евдокимовым, но и здесь ее ждала неудача.
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