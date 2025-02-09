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Всё о женщинах

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Ведущая Ляйсан Утяшева снялась в коротких шортах с сумкой за 2,3 млн рублей

Ведущая Ляйсан Утяшева снялась в коротких шортах с сумкой за 2,3 млн рублей

Гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева снялась в коротких шортах с сумкой за 2,3 миллиона рублей. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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