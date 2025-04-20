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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игорь Ледяхов: «Дзюба – молодец! Он шел к рекорду Лоськова и даже маечку приготовил. Знал, что забьет!»

Ранее форвард «Акрона» забил «Спартаку» (2:3) в Мир РПЛ. «Дзюба – молодец! Он шел к рекорду Лоськова и даже маечку приготовил.

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