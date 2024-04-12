Из Москвы в Крым можно отправить на отдых свое авто

Машину берутся доставить в специальном вагоне, где она будет защищена от непогоды и мошенников. Стоимость оплаты такова: за автомобиль весом до 1500 килограмм придется отдать 49500 рублей; за те, что весят свыше полутора тонн, возьмут 57600 р.