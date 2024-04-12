Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    А кто это назначил? Только не ИРАН, потому что "нападения" внезапны! Опять навязывают, забыли час и место указать! Сл...CBS: атака Ирана ...
  • Ольга Заварухина
    Что то ни кто из чиновников и журналистов на официальных СМИ и ТВ каналах про этот указ не сообщали. Может это фантаз...Президент РФ Влад...
  • Леонид Руси
    А что нам эта антанта, или другиу ублюдки-сатанисты? Рыпнутся? Получат по зубам... А так... пуст играются... педики.....Запад грозит Росс...

Из Москвы в Крым можно отправить на отдых свое авто

Из Москвы в Крым можно отправить на отдых свое авто

Машину берутся доставить в специальном вагоне, где она будет защищена от непогоды и мошенников. Стоимость оплаты такова: за автомобиль весом до 1500 килограмм придется отдать 49500 рублей; за те, что весят свыше полутора тонн, возьмут 57600 р.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Бут
Дешевле взять в прокат на месте проведения отпуска.
Ответить
16 час.
ЕБ
Евгений Бут
Или на такси ездить!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору