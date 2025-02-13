ЦСКА поздравил Тарасову с 78-летием: «Для нас вы всегда будете символом великих победных традиций армейского спорта!»

13 февраля заслуженному тренеру СССР по фигурному катанию исполнилось 78 лет. «Сегодня день рождения празднует советский и российский тренер по фигурному катанию, заслуженный тренер СССР, мастер спорта СССР международного класса, заслуженный деятель искусств России и дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова – Татьяна Анатольевна Тарасова! Дорогая Татьяна Анатольевна! От всей души поздравляем вас с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, благополучия, а высших спортивных достижений вашим ученикам! Для нас вы всегда были, есть и будете символом великих победных традиций армейского спорта!» – говорится в сообщении ЦСКА.