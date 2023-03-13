13 марта 1921 года на Онежском озере состоялись первые в истории Петрозаводска лыжные состязания.Лыжи как вид спорта начали свое развитие в Карелии после издания декрета ЦИК Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов 1918 года об организации всеобщего военного обучения рабочих и крестьян в возрасте до 40 лет и допризывной подготовки молодежи, начиная с 16 лет […] Запись Лыжные состязания, «Онежская маска», Юшкозерская ГЭС – 13 марта в истории Карелии впервые опубликована на сайте karelia.