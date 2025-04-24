В Екатеринбург впервые привезли уникальные артефакты древнегреческой эпохи

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Музей истории Екатеринбурга привезли артефакты, найденные при раскопках античного города-полиса, а позднее и северо-восточного форпоста Византийской империи.
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