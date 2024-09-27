Скандал с портретом террориста Басаева получил продолжение. Главный музей Абхазии засуетился: "В кратчайшие сроки"

slava axmetov Политика двойных стандартов в действии.Во время абхазо-грузинского конфликта Басаев с помощью ВС РФ внес большой вклад в становление независимости РА.Этот факт в истории страны останется.А как он превратился в террориста и врага РФ это другая тема.

Ирина52 Это не другая тема, а иерархия ценностей. Зверское преступление против детей перечеркивает ЛЮБЫЕ ПРЕЖНИЕ ЗАСЛУГИ.