Недавно разразившийся скандал с портретом террориста Басаева, который появился в Главном музее Абхазии, получил продолжение.
Скандал с портретом террориста Басаева получил продолжение. Главный музей Абхазии засуетился: "В кратчайшие сроки"
Комментарии
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slava axmetov
Политика двойных стандартов в действии.Во время абхазо-грузинского конфликта Басаев с помощью ВС РФ внес большой вклад в становление независимости РА.Этот факт в истории страны останется.А как он превратился в террориста и врага РФ это другая тема.
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18 час.
Ирина52
Это не другая тема, а иерархия ценностей. Зверское преступление против детей перечеркивает ЛЮБЫЕ ПРЕЖНИЕ ЗАСЛУГИ.
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17 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Командующий 20-й армией генерал-лейтенант РККА Власов, тоже был героем при обороне Москвы, но остался в памяти народа, как предатель. А Басаев -нелюдь. Теракты в Буденовске и Беслане перечеркнули ВСЕ.
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13 час.
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