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Царьград

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С 1 марта 2027 года при этих болезнях автоматически аннулируют права

С 1 марта 2027 года при этих болезнях автоматически аннулируют права

Врач сообщит в ГАИ: в России изменят порядок аннулирования водительских прав.Раньше схема была такой: прошел медицинскую комиссию один раз в десять лет, получил заветную пластиковую карточку — и катайся в свое удовольствие.

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