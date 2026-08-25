С 1 марта 2027 года при этих болезнях автоматически аннулируют права

Врач сообщит в ГАИ: в России изменят порядок аннулирования водительских прав.Раньше схема была такой: прошел медицинскую комиссию один раз в десять лет, получил заветную пластиковую карточку — и катайся в свое удовольствие.
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