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Премьер-министр Испании заявил о восстановлении электричества во вторник

Премьер-министр Испании заявил о восстановлении электричества во вторник

Электроэнергия будет полностью восстановлена на территории Испании уже во вторник, 29 апреля. В настоящее время в некоторых районах страны возобновлено до 97% электроснабжения, в то время как в других этот показатель не достигает даже 15%.

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