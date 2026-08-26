❗️Под Севастополем произошло землетрясение магнитудой 3.1 Сейсмическое событие магнитудой 3.1 зарегистрировано сегодня в 14:19.
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❗️Под Севастополем произошло землетрясение магнитудой 3.1 Сейсмическое событие магнитудой 3.1 зарегистрировано сегодня в 14:19.