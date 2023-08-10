Россия неожиданно оказалась для трудовых мигрантов ловушкой

vladimir vedenkin Искусственно созданная проблема, возможно преднамеренно с участием МФО. Исходя из имевшейся в СМИ информации о деятельности МФО, особых симпатий (мягко говоря) они не вызывают. Негатив, вызываемый мигрантами у населения РФ, начинает зашкаливать. Представляется целесообразным продолжить высылку мигрантов по окончанию сроков пребывания в стране с уплатой долгов МФО с территории своего государства, а МФО предложить оптимизировать свою деятельность с учетом миграционного законодательства РФ.

Елена Филиппова Ну, значит, резко увеличится число ограблений, в том числе с убийствами, потому что этим особо "ценным специалистам" из кишлаков где-то надо будет брать деньги, чтобы гасить долги.