Между родиной и долговой ямой: Мигранты набрали микрокредитов на 20 млрд Вера Жердева Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич К концу 2023 года около 50 000 работяг из ближнего зарубежья могут оказаться в неурегулированном правовом статусе из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО).
Россия неожиданно оказалась для трудовых мигрантов ловушкой
Комментарии
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vladimir vedenkin
Искусственно созданная проблема, возможно преднамеренно с участием МФО. Исходя из имевшейся в СМИ информации о деятельности МФО, особых симпатий (мягко говоря) они не вызывают. Негатив, вызываемый мигрантами у населения РФ, начинает зашкаливать. Представляется целесообразным продолжить высылку мигрантов по окончанию сроков пребывания в стране с уплатой долгов МФО с территории своего государства, а МФО предложить оптимизировать свою деятельность с учетом миграционного законодательства РФ.
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19 час.
Елена Филиппова
Ну, значит, резко увеличится число ограблений, в том числе с убийствами, потому что этим особо "ценным специалистам" из кишлаков где-то надо будет брать деньги, чтобы гасить долги.
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19 час.
Татьяна Глуховская
Как это вообще можно давать кредиты не гражданам РФ? По моему это тоже специально делается. Настоящее вредительство. А теперь почему то государство должно думать что делать.
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19 час.
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