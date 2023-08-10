Театр абсурда

8 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    Петров или Боширов? Не иначе...😀😀😀Необъяснимо, но факт
  • И тут не скажу Не скажу
    Почему русские ведут себя похуже жидов? а такого тоже кучи..."Сталинская эпоха...
  • Валерий Зобнин
    Ну, если с коррупцией бороться как у нас,то этот процесс-бесконечный!У нас в России, борьба с коррупцией, напоминает ..."Сталинская эпоха...

Россия неожиданно оказалась для трудовых мигрантов ловушкой

Россия неожиданно оказалась для трудовых мигрантов ловушкой

Между родиной и долговой ямой: Мигранты набрали микрокредитов на 20 млрд Вера Жердева Фото: Донат Сорокин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Бунич К концу 2023 года около 50 000 работяг из ближнего зарубежья могут оказаться в неурегулированном правовом статусе из-за долгов микрофинансовым организациям (МФО).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vladimir vedenkin
Искусственно созданная проблема, возможно преднамеренно с участием МФО. Исходя из имевшейся в СМИ информации о деятельности МФО, особых симпатий (мягко говоря) они не вызывают. Негатив, вызываемый мигрантами у населения РФ, начинает зашкаливать. Представляется целесообразным продолжить высылку мигрантов по окончанию сроков пребывания в стране с уплатой долгов МФО с территории своего государства, а МФО предложить оптимизировать свою деятельность с учетом миграционного законодательства РФ.
Ответить
19 час.
Елена Филиппова
Ну, значит, резко увеличится число ограблений, в том числе с убийствами, потому что этим особо &quot;ценным специалистам&quot; из кишлаков где-то надо будет брать деньги, чтобы гасить долги.
Ответить
19 час.
Татьяна Глуховская
Как это вообще можно давать кредиты не гражданам РФ? По моему это тоже специально делается. Настоящее вредительство. А теперь почему то государство должно думать что делать.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх