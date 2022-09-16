Из-за США у россиян остается все меньше способов оплаты за рубежом

США ввели санкции в отношении главы Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева. НСПК и платежная система «Мир», оператором которой она выступает, в черный список внесены не были.
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