«Когда крыса загнана в угол, она бросается на людей». Галкин бьёт на жалость советскими песнями

Meerflieger

«Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин — крыса. Он сбежал, испугавшись. Крыл свою страну. А теперь осознал, что никому он на хрен не нужен за рубежом. Сначала гадости нес про спецоперацию на своих концертишках, теперь на жалость бьет с песнями, которые любили в Союзе», — заявил Назаров.(с) А сам-то, лучше, что-ли? 🤔😉😃