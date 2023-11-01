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«Когда крыса загнана в угол, она бросается на людей». Галкин бьёт на жалость советскими песнями

«Когда крыса загнана в угол, она бросается на людей». Галкин бьёт на жалость советскими песнями

Советский и российский актёр Юрий Назаров в разговоре осудил мужа Аллы Пугачёвой, юмориста Максима Галкина (признан в России иноагентом) за то, что тот спел песни Виктора Цоя на своем недавнем концерте.

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Комментарии
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Meerflieger
«Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин — крыса. Он сбежал, испугавшись. Крыл свою страну. А теперь осознал, что никому он на хрен не нужен за рубежом. Сначала гадости нес про спецоперацию на своих концертишках, теперь на жалость бьет с песнями, которые любили в Союзе», — заявил Назаров.(с)      А сам-то, лучше, что-ли? 🤔😉😃
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16 час.
Галина Малыхина
Это вы перепутали одного Назарова с другим. Тот, за кордоном, Дмитрий. Этот в России Юрий. Однофамильцы.
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14 час.
Meerflieger
Отоночё... Спасибо за урок...
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14 час.

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