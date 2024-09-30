Отопительный сезон в Челябинске начнется при летней температуре

Бабье лето задержится в Челябинске еще на пару дней. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня днем воздух в областном центре прогреется до плюс 22 градусов, в первый день октября будет чуть холоднее – плюс 21.
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