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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лацио» купил лучшего бомбардира «Сассуоло» Пинамонти за 12 млн евро с учетом бонусов

Андреа Пинамонти стал игроком « Лацио ».  Римский клуб объявил о трансфере 27-летнего нападающего из «Сассуоло».

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