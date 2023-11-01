В «Ночь искусств» вход в Ржевский филиал Музея Победы будет свободным

4 ноября Ржевский филиал Музея Победы присоединится к Всероссийской акции «Ночь искусств». Жители и гости Тверской области смогут с 18:00 до 21:00 бесплатно посетить музейный павильон у Ржевского мемориала и музей «Ставка Сталина».