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Царьград

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Александр Скрябин провел прием для участников СВО в Ростове-на-Дону

Александр Скрябин провел прием для участников СВО в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону состоялся третий прием участников Специальной военной операции и их семей. Глава города Александр Скрябин рассказал о помощи, которую предоставляют городские и областные структуры в решении ряда социальных вопросов.

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